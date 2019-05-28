رياضة | ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن مفاوضات ريال مدريد وتشيلسي حول إستقدام النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الملكي قد تعطلت وشهدت الأيام الماضية وجود تعثر كبير برغم التقارير الصحفية التي أكدت حسم الصفقة سابقاً.

وقالت سكاي سبورتس الانجليزي في نفس السياق أن إدارة البلوز رفعت عرضها للموافقة على رحيل هازارد إلى 140 مليون يورو في الوقت الذي لا يريد فيه بيريز دفع سوى 100 مليون يورو فقط.

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ومن المتوقع أن يتم تجديد المفاوضات بعد نهاية الدوري الأوروبي المقرر إقامه مباراته النهائية يوم الأربعاء المقبل حيث يمكن أن يصل الطرفان إلى حل وسط يقضي برحيل هازارد بمبلغ 120 مليون يورو فقط.

وكان الدولي البلجيكي قد أعلن أن تركيزه منصب على مباراة نهائي الدوري الاوروبي لكنه قد يرحل عن قلعة البلوز بنهاية الموسم الجاري.