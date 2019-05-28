رياضة | يوفنتوس يطيح بنجم الفريق لإرضاء رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يطيح بنجم الفريق لإرضاء رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد موقع " كالتشيو ميركاتو " الإيطالي في تقرير نشره يوم الاثنين أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي تستعد للإطاحة بالأرجنتيني باولو ديبالا نجم الفريق على الرغم من التصريحات التي أدلى بها مؤخراً وأكد أنه يرغب في البقاء مع حامل لقب الكالتشيو.
وأشار الموقع إلى أن اللاعب قد يخرج إلى اللعب بين جدران جيوزبي مياتزا في صفوف فريق نادي إنتر ميلان خاصةً وأن الدون كريتسيانو رونالدو طالب إدارة البيانكونيري التخلص من اللاعبين الغير مفيدين من أجل توفير بعض الأموال لعقد إنتدابات مميزة.
ويرغب جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي السابق لليوفي والحالي للإنتر في الحصول على خدمات ديبالا وضمه إلى قلعة النيراتزوري.