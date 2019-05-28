رياضة | أحمد زيزو: ركلة الجزاء أمام نهضة بركان الأفضل في مسيرتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد زيزو: ركلة الجزاء أمام نهضة بركان الأفضل في مسيرتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، أن الله كافئه بتسجيله ركلة التتويج للزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

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وقال زيزو خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت أركز بشكل كبير هذه الفترة، وربنا كافئني بأفضل هدف في مسيرتي حتى وإن سجلت أهدافا أخرى".

وأكمل: "كان هدفنا أن نسجل هدفين ونخرج بشباك نظيفة، ولم نكن نريد اللجوء لركلات الترجيح لإنها حظ".