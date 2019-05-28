رياضة | باريس سان جيرمان ينصب شباكه حول جيمس ميلنر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان ينصب شباكه حول جيمس ميلنر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو نادي باريس سان جيرمان التخطيط للتعاقد مع جيمس ميلنر لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفريق الفرنسي بدأ للتحرك سراً نحو التعاقد مع جيمس ميلنر، لاعب خط وسط ليفربول، خاصة وأنه قد يخوض آخر مبارياته مع الريدز هذا الموسم، أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت أن عقد نجم الريدز ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي، وسيكون متاحا لأي ناد إذا لم يوقع على عقد جديد.

وتابعت:" باريس يستعد لإصلاح شامل بالفريق هذا الصيف ومن المتوقع أن يعلن قريبًا عن التعاقد مع أندير هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد، والذي أعلن رحيله عقب نهاية الموسم".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره توتنهام، مساء السبت المقبل، بملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد، بنهائي دوري أبطال أوروبا.