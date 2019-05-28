هل ينفذ الخطيب تهديده وينسحب من الدوري؟

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مع كل أزمة يتعرض لها فريق الكرة بالنادي الأهلي لا يجد مجلس إدارة القلعة الحمراء أي حل إلا إصدار بيانات تهديد بالانسحاب وعدم استكمال المسابقات

في تطور جديد للأحداث تصاعدت أزمة البيان الذي أصدره النادي الأهلي قبل أيام، وأعلن خلاله عدم استكمال مسابقة الدوري حال عدم الانتهاء من مبارياتها قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بخلاف إقامة مباريات الجولة الـ34 والأخيرة في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. الساعات الأخيرة شهدت إرسال لجنة المسابقات باتحاد الكرة خطابًا رسميًّا للأهلي والمقاولون العرب، وإخطارهما بتأجيل لقاء الفريقين المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء.

الجبلاية يصدم الأهلي استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري وعلى رأسها الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود. وأرسلت لجنة المسابقات خطابا رسميا للأهلي والمقاولون

الجبلاية يصدم الأهلي استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري وعلى رأسها الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود. وأرسلت لجنة المسابقات خطابا رسميا للأهلي والمقاولون لإخطارهما بقرار التأجيل خاصة أن هناك اجتماعا سيتم من خلاله إجراء بعض التعديلات على جدول المباريات المتبقية في الدوري. هل ينفذ مجلس الأهلي تهديده؟ هل ينفذ مجلس الأهلي تهديده؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بعد قرار تأجيل لقاء المقاولون والأهلي، ما هو موقف مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الذي سبق وأعلن عدم استكمال مباريات الدوري حال عدم الانتهاء من مباريات المسابقة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية؟ فهل ينسحب الأهلي ويرفض استكمال خوض آخر مباراتين أمام المقاولون والزمالك؟



قرار لجنة المسابقات بتأجيل لقاء المقاولون وضع مجلس إدارة الأهلي في موقف حرج خاصة أن إدارة الأخير لم تطلب تأجيل اللقاء بل حددت في البيان الذي أصدرته يوم الجمعة الماضي 5 مطالب جاءت على النحو التالي:

- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لجميع الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدوري قياسا على ما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق. - الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء. Advertisements - عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم. - مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره لاحقا لأي سبب، خصوصا وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد. صدمة في الأهلي صدمة في الأهلي قرار تأجيل لقاء المقاولون أثار دهشة مسئولي الأهلي الذين فوجئوا بهذا التحرك وأكد مسؤول بارز في القلعة الحمراء في تصريحات خاصة للتحرير أن النادي لن يقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبه الخمسة وهو أمر لا يحمل أي تعسف أو مزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل نهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ؛ لأن هناك مواعيد للقيد الإفريقي لابد من مراعاتها. وأضاف المصدر: «الكاف رفض إعطاء استثناء للاتحاد المصري لكي يفتح مواعيد تناسبه وأصبح الأهلي مطالبا بوضع قائمة للموسم الجديد، ولا نعلم هل لو استمر الموسم "دوري وكأس" عقب أمم إفريقيا سيكون مسموحا لنا باللعب بأي قائمة كما أن هناك لاعبين ستنتهي عقودهم مع النادي نهاية يونيو مثل رمضان صبحي». وواصل المصدر: «لماذا لا نطبق النموذج التونسي الذي سيسمح للاعبين الدوليين بالترجي بخوض منافسات الدوري.. نحن لا نمانع في اللعب بدون الدوليين لكي ننهي هذا الموسم وتصبح الأمور على ما يرام». اقتراح الجبلاية اقتراح الجبلاية عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماع اليوم وقرر خلاله عدم تأجيل معسكر المنتخب الوطني أو تأجيل انضمام اللاعبين المحليين للمعسكر استعدادا لبطولة أمم إفريقيا. كما اقترح المجلس إقامة خوض الأندية مبارياتها في الدوري بدون اللاعبين الدوليين لإنهاء الموسم قبل كأس الأمم لكنه اشترط موافقة جميع الأندية على هذا المقترح وفي حالة رفض أي ناد له لن يتم تطبيقه.

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