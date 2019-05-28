الامارات | بالفيديو: تعرف إلى أحدث سيارات نجم الكرة كريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: تعرف إلى أحدث سيارات نجم الكرة كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن أحدث السيارات السوبر رياضية التي يضمنها لأسطول سيارته، وذلك مع طراز ماكلارين سينا "Maclaren Senna".

وحرص نجم الكرة العالمي، على نشر فيديو يظهر قيامه بجولة في سيارته الجديدة، قبل أن ينشر صور له مع السيارة السوبر رياضية البريطانية، المنتمية لفئة المحدودة الإصدار بـ 500 نسخة فقط في العالم، ويبدأ سعرها في سوقها الأم بريطانيا من مليون دولار أميركي (3.67 مليون درهم).

وتحمل هذه السيارة ذكرى سائق السباقات البرازيلي الراحل أيرتون سينا" الذي حقق بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1" لثلاث مرات لصالح فريق "ماكلارين" في أعوام 1988 و1990 و1991، قبل أن يلقى حتفه في العام 1994 خلال مشاركته في سباق جائزة إيطاليا على حلبة إيمولا الشهيرة.

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وتعتمد "ماكلارين سينا" على سواعد محرك مكون من ثمانية أسطوانات بسعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج، يضمن توليد قوة 789 حصاناً، و800 نيوتن/متر من عزم الدوران الأقصى، ما يضمن للسيارة العاملة بنظام الدفع الخلفي ويبلغ وزنها 1198 كيلوغراماً، للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتراً في الساعة في غضون 2.9 ثانية، وبلوغ سرعة 200 كيلومتراً في الساعة انطلاقاً من حالة الثبات ذاتها في غضون 6.8 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعة 300 كيلومتراً في غضون 17.5 ثانية، مع العلم أن السرعة القصوى لهذه السوبر رياضية تقف عن اعتاب 340 كيلومتراً في الساعة.