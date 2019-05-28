شكرا لقرائتكم خزينة الزمالك تنتعش بـ 30 مليون جنيه بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتعش خزينة نادى الزمالك بـ 30 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان بنتيجة 5/ 3 بركلات الترجيح، فى مباراة إياب نهائى البطولة، التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على ستاد برج العرب، وسط حضور جماهيرى يقرب من الـ 60 ألف مشجع، حيث انتهى الوقت الأصلى من المباراة بتقدم الزمالك بهدف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء، ليصبح الفريقان متعادلان بعد أن كان نهضة بركان فائزًا بهدف فى مباراة الذهاب بالمغرب.

حيث سيحصل الزمالك بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية، من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" على مبلغ مليون و 250 ألف دولار، ما يقرب من 21 مليون جنيه مصر، وهى قيمة التتويج باللقب، على أن يحصل نهضة بركان على مبلغ 650 ألف دولار، نظرًا لوصوله للمباراة النهائية.

كما سيحصل الزمالك على ما يقرب من 6 ملايين جنيه من الشركة الراعية بعد التتويج بالبطولة الأفريقية، وذلك وفقًا لنص العقد المبرم بين الطرفين، كما تخطى نادى الزمالك حاجز الـ3 مليون جنيه، فى إيراداته من تذاكر نهائى الكونفدرالية، لتنتعش خزينة القلعة البيضاء بما يقرب من 30 مليون جنيه، وهى مجموع المكافآت المالية التى سيحصل عليها بالإضافة إلى إيراد تذاكر المباراة، والتى شهدت حضور جماهيرى غير مسبوق.