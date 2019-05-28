شكرا لقرائتكم هيدرسيفيلد يوافق مبدئيا على تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى مسئولو نادى هيدرسيفيلد الانجليزي موافقة مبدئية على تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلى لمدة موسم أخر، بعد انتهاء الإعارة الحالية يوم 30 يونيو المقبل، فى الوقت الذى رفض مسئولو هيدرسيفيلد فكرة بيع رمضان صبحي بشكل نهائي للأهلى

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مُكثفة بين الاهلي واللاعب، رحّب خلالها رمضان صبحى بالبقاء في القلعة الحمراء، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن العروض الخارجية للاعب وعدم تلقيه عروضاً جادة ورسمية من أندية كبيرة في أوربا لذا وافق رمضان على الاستمرار في الاهلي لمدة موسم أخر.