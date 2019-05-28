الزمالك يرفض إقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر

كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن رئيس الزمالك طالب رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد، بعد لعب مباراة السوبر الأفريقي في دولة قطر، مثلما حدث في النسخة الماضية.

وكان الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، أمس بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 3/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف دون رد أحرزه محمود علاء وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

وجاء ذلك الطلب من رئيس الزمالك، بسبب الأزمة السياسية بين مصر وقطر، علاوة على رفضه مشاركة فريق اليد في بطولة العالم من قبل بسبب إقامتها في هذه الدولة.

يذكر...