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هيدرسيفيلد يوافق على إعارة رمضان للأهلى ويرفض بيعه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مسئولو نادى هيدرسيفيلد الإنجليزي موافقة مبدئية على تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلى لمدة موسم آخر، بعد انتهاء الإعارة الحالية يوم 30 يونيو المقبل، فى الوقت الذى رفض مسئولو هيدرسيفيلد فكرة بيع رمضان صبحي بشكل نهائي للأهلى.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مُكثفة بين الأهلي واللاعب، رحّب خلالها رمضان صبحى بالبقاء في القلعة الحمراء، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن العروض الخارجية للاعب وعدم تلقيه عروضًا جادة ورسمية من أندية كبيرة في أوروبا لذا وافق رمضان على الاستمرار في الأهلي لمدة موسم آخر.

 

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