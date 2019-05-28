شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اقترح اتحاد الكرة على الأندية استكمال الدورى بدون الدوليين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مصدر بمجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس اقتراح مجلس الجبلاية على الأندية استكمال الدورى قبل بطولة أمم أفريقيا بدون اللاعبين الدوليين، وقال إن هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية، هو صاحب اقتراح استكمال الدورى بدون اللاعبين الدوليين.

تابع المصدر، أن هانى أبو ريدة اقترح هذا الأمر وطلب ذكره فى البيان الذى أصدره اتحاد الكرة أمس لكنه اشترط موافقة الأندية الـ18 على هذا الأمر، موضحًا أن هذا الاقتراح صعب لكنه يبقى اقتراح مطروح لإنهاء الدورى قبل أمم أفريقيا.

يذكر أن اتحاد الكرة سيعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى.