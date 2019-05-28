شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقترح إستكمال الدورى قبل بطولة أمم افريقيا بدون اللاعبين الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مصدر بمجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس اقتراح مجلس الجبلاية على الأندية بإستكمال الدورى قبل بطولة أمم افريقيا بدون اللاعبين الدوليين، وقال إن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، هو صاحب اقتراح استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين.

تابع المصدر، إن هانى أبو ريدة اقترح هذا الأمر وطلب ذكره فى البيان الذى أصدره اتحاد الكرة أمس لكنه اشترط موافقة الأندية الـ18 على هذا الأمر، موضحًا أن هذا الاقتراح صعب لكنه يبقى اقتراح مطروح لإنهاء الدوري قبل أمم أفريقيا.

يذكر أن اتحاد الكرة سيعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى.