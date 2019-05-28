شكرا لقرائتكم قبل مواجهة الإنتاج الحربى الزمالك يصرف مكافاه اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصرف إدارة نادى الزمالك مكافآت اللاعبين بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى، بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد برج العرب.

ومن المنتظر أن يحصل كل لاعب على المكافآة الخاصة، وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الخميس، والمؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، من أجل تحفيزهم والعمل على المنافسة بشراسة لحصد لقب الدورى، واستكمال مشوار البطولات.