شكرا لقرائتكم الأهلى يحذر النجم الساحلى من صفقة سليمانى كوليبالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو النادى الأهلى خطاباً لنظرائهم فى النجم الساحلى لإبلاغهم بعدم صحة تعاقدهم مع الإيفواري سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق الأحمر الهارب، خاصة فى ظل حصول الأهلي على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

وتلقى الأهلى خطاباً من الفيفا يؤكد أنه تم منح كوليبالى مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفي حالة التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار الفيفا بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.

ومن جانبه أكد حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن حكم لجنة فض المنازعات ضد كوليبالي أصبح نهائيًا، وواجب النفاذ، مؤكدًا أن محامي اللاعب حاول الطعن على الحكم يوم 25 أكتوبر الماضي، إلا أن النادي الأهلي اعترض لعدم تقديم الطعن في الموعد المحدد مما دفع محامي اللاعب للانسحاب من القضية، والاعتذار عن تكملة المهمة، فقامت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه، وأرسلت الفيفا للنادي الأهلي خطابًا رسميًا تؤكد فيه على صحة الاجراءات القانونية التي اتخذها الأهلي، وعلى ضرورة سداد اللاعب للغرامة المستحقة في موعد غايته 24 يونيه القادم، وإذا تقاعس سيتم إيقافه نهائيًا.