يحلم بلقاء صلاح.. شاب مبتور الساق من غزة واجه اليأس بكرة القدم

كتب – محمد الصباغ:
في وقت كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن على الهواء مباشرة قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، كان شاب فلسطيني في العشرين من العمر يحيط به أصدقاءه ولا يعرف سبب الصدمة على وجوههم.
كانوا على بعد 400 متر من الأسلاك الفاصلة بين المستوطنات الإسرائيلية وقطاع غزة، وتحديدًا يوم الرابع عشر من مايو في العام الماضي.
لم يفهم الشاب بهاء سبب الصدمة على وجوه أصدقاءه، لكن سرعان ما رأى ساقه مفصولة عن جسده وهو غارق في الدماء.
خلال هذا اليوم قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي حوالي 60 فلسطينيًا وأصاب أكثر من 2000...
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