أمير مرتضى يكشف شرط الزمالك لتجديد التعاقد مع جروس

كتب محمود معوض

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، هو من حدد تاريخ نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأضاف أنه في حالة رحيله يفضل أن يتولى المهمة مدير فنى أجنبى من مدرسة معينة.

وأشار "أمير" إلى أنه إذا اشترط جروس على تجديد تعاقده مع الزمالك براتب أكبر من ميزانية النادي المحددة سيتم رفض الأمر والاكتفاء بالمدة التي قضاها.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية مساء أول أمس بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح في النهائي،...