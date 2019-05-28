الزمالك يصرف مكافآت التتويج بالكونفدرالية قبل مواجهة الإنتاج بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصرف إدارة القلعة نادى الزمالك مكافآت اللاعبين بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى، بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد برج العرب.
ومن المنتظر أن يحصل كل لاعب على المكافأة الخاصة، وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الخميس، والمؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، من أجل تحفيزهم والعمل على المنافسة بشراسة لحصد لقب الدورى، واستكمال مشوار البطولات.
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