شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبلغ النجم الساحلى بحصوله على حكم ضد كوليبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو النادى الأهلى خطابًا لنظرائهم فى النجم الساحلى لإبلاغهم بعدم صحة تعاقدهم مع الإيفواري سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق الأحمر الهارب، خاصة فى ظل حصول الأهلى على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

وتلقى الأهلى خطاباً من "فيفا" يؤكد أنه تم منح كوليبالى مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفى حالة التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار "فيفا" بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.

ومن جانبه أكد حلمى عبدالرازق، المستشار القانونى للنادى الأهلي، أن حكم لجنة فض المنازعات ضد كوليبالى أصبح نهائيًا، وواجب النفاذ، مؤكدًا أن محامى اللاعب حاول الطعن على الحكم يوم 25 أكتوبر الماضي، إلا أن النادى الأهلى اعترض لعدم تقديم الطعن فى الموعد المحدد ما دفع محامى اللاعب للانسحاب من القضية، والاعتذار عن تكملة المهمة، فقامت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه، وأرسلت "فيفا" للنادى الأهلى خطابًا رسميًا تؤكد فيه صحة الاجراءات القانونية التى اتخذها الأهلي، وعلى ضرورة سداد اللاعب للغرامة المستحقة فى موعد غايته 24 يونيو القادم، وإذا تقاعس سيتم إيقافه نهائيًا.