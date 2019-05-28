رسميا.. دياز يعلن رحيله عن نادي بيراميدز

أعلن الأرجنتيني دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، استقالته من تدريب الفريق، كما وجه الشكر للاعبي الفريق وتركي آل الشيخ، مالك النادي. ونشر المدرب الأرجنتيني، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وقال خلالها: “أود أن أشكر صديقي تركي أل الشيخ على هذه الفرصة في تدريب بيراميدز، واللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق الأهداف بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك، سعيد بأنني استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم، تحياتي للجميع”. وأشار على أنه تولى المهمة في منتصف الموسم وظهر الفريق بصورة جيدة وفاز على الأهلي والزمالك. وأوضح أن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ولا مجال للحديث عن هذا الامر.

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