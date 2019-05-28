موعد مباراة ارسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي

يستضيف، فريق تشيلسي نظيره ارسنال مساء الإربعاء على ملعب باكو الأولمبي ضمن منافسات ذهاب نهائي الدوري الأوروبي. وتأهل فريق ارسنال إلى المباراة النهائية، بعد تخطيه فريق فالنسيا الإسباني بنتيجة 7 / 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فى المقابل تخطى تشيلسي نظيره اينتراخت فرانكفورت الألمانى بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، بعد تعادل الفريقين ذهابا وإيابا 1 / 1. الترجيح بنتيجة 4 / 3، بعد تعادل الفريقين ذهابا وإيابا 1 / 1. موعد مباراة ارسنال وتشيلسي تنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements والساعة الحاية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتشيلسي تذاع مباراة أرسنال وتشيلسي على قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة، بتعليق حفيظ دراجي وحسن العيدروس. ويقود تشيلسيماوريسيو ساري ويطمح في الفوز بأول بطوله له مع الفريق في أول مواسمه ، وايضا ارسنال لديهم رغبة قوية في الخروج من الموسم ببطولة تحت قيادة ايمرى. شاهد.. محمد النني يستعد للنهائي الأوروبي للمطالعة (أضغط هنا)

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