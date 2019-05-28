تحدث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن المدربين اللذين كانوا مرشحين لخلافة زين الدين زيدان بعدما قرر الرحيل في الصيف الماضي.
وأشار بيريز بأنه كان ليس هناك الكثير من المدربين المتاحين أمثال يورجن كلوب مدرب ليفربولوبوكيتينو مدرب توتنهام، حيث أكد بيريز أنه كان يتمنى التعاقد مع أحدهما، ومعجب بأسلوبهم.
وقال بيريز إنهما مدربان رائعان ولَم يستبعد أن يحاول النادي معهم في المستقبل.
وأضاف في تصريحاته إلى إذاعة "واندا ثيرو" الإسبانية: "جوليان لوبتيجي كان خيارنا الأول بعد رحيل زيدان".
وتابع: " زيدان كان مصمم على الرحيل، كان مرهقاً وتوقع ان ينقل هذا الشيء للفريق لهذا قرر الرحيل".
وأضاف: " المدربين الآخرين كان لديهم عقود ، مثل كلوب كان لديه عقد لمدة خمسة مواسم مع ليفربول وبوكيتينو".
كانت هذه تفاصيل خبر بيريز: كنّا نرغب بالتعاقد مع كلوب أو بوكتينيو ولكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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