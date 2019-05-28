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شاهد.. رامون دياز يلمح لرحيله عن بيراميدز ويشكر تركي آل الشيخ

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وجه الارجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز رسالة شكر لتركي ال الشيخ مالك النادي ملمحآ لعدم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري .

ونشر دياز تغريدة عبر حستبه الشخصي علي موقع التواصل

الاجتماعي تويتر قال فيها : " أود أن أشكر صديقي تركي ال الشيخ على هذه الفرصة في فريق واشكر لاعبي الفريق الذين بذلوا جهداً هائلاً
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لتحقيق الأهداف ، بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك. سعيد لأنني استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم . تحية للجميع " .

وكانت تقارير ارجنتينيه قد اشارت الي امتلاك المدرب الارجنتيني ادة عروض من اندية في تشيلي وبارجواي بجانب عرض من استوديانتس الارجنتيني .

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