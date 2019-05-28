وجه الارجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز رسالة شكر لتركي ال الشيخ مالك النادي ملمحآ لعدم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري .
ونشر دياز تغريدة عبر حستبه الشخصي علي موقع التواصلالاجتماعي تويتر قال فيها : " أود أن أشكر صديقي تركي ال الشيخ على هذه الفرصة في فريق واشكر لاعبي الفريق الذين بذلوا جهداً هائلاً
وكانت تقارير ارجنتينيه قد اشارت الي امتلاك المدرب الارجنتيني ادة عروض من اندية في تشيلي وبارجواي بجانب عرض من استوديانتس الارجنتيني .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رامون دياز يلمح لرحيله عن بيراميدز ويشكر تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.