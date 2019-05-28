شاهد.. رامون دياز يلمح لرحيله عن بيراميدز ويشكر تركي آل الشيخ

وجه الارجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز رسالة شكر لتركي ال الشيخ مالك النادي ملمحآ لعدم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري .

ونشر دياز تغريدة عبر حستبه الشخصي علي موقع التواصل

الاجتماعي تويتر قال فيها : " أود أن أشكر صديقي تركي ال الشيخ على هذه الفرصة في فريق واشكر لاعبي الفريق الذين بذلوا جهداً هائلاًلتحقيق الأهداف ، بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك. سعيد لأنني استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم . تحية للجميع " .

وكانت تقارير ارجنتينيه قد اشارت الي امتلاك المدرب الارجنتيني ادة عروض من اندية في تشيلي وبارجواي بجانب عرض من استوديانتس الارجنتيني .

