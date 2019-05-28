الزمالك يوجه رسالة هامة بعد التتويج بالكونفدرالية

وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك رسالة هامة عقب فوز الفريق بالكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على صورةتضمنت نجوم الفريق كهربا وإبراهيم حسن: "كلما كان الصراع أصعب كان النصر أكثر مجدا، فتحقيق الذات
واشارت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك لكل من قلل من الفريق في بداية تعثره ببطولة الكونفدرالية حتى عاد الفريق وتُوج بالبطولة في النهاية.
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