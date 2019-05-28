الزمالك: نرفض لعب الدوري بدون اللاعبين الدوليين

أكد أمير مرتضى منصور أن الزمالك يرفض إقتراح لعب الدوري بدون الدوليين خصوصا أن لدينا لاعبين مؤثرين. وأضاف "فعلى سبيل المثال هل يمكن أن تلعب بدون جنش ولدينا عماد السيد مصاب ولن يبقي معنا سوي حارس واحد هو عمر صلاح كما ان النقاز وساسي مع منتخب تونس وطارق حامد والونش ومحمود علاء مع المنتخب".

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