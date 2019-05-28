رياضة | راحة 16 يوما لثلاثي الإسماعيلي الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة 16 يوما لثلاثي الإسماعيلي الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الجهاز الفنى للإسماعيلى أجازة لثلاثى الفريق المحترف ريتشارد بافور “الغانى” ويحيي زايد “التنزانى” وبنسون شيلونجو “الناميبى” لمدة 15 يوما.

ومن المقرر أن يغادر المحترفون لبلادهم خلال الساعات المقبلة ، على أن يعودوا لصفوف الفريق مع بداية فترة التحضير.

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وكان جهاز الدراويش قد منح باقى اللاعبين نفس فترة الراحة نظرا لعدم تحديد موعد المباراة المتبقبة للفريق هذا الموسم أمام الزمالك والتى سيتم إقامتها عقب انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلى قد قام بفسخ عقد المهاجم النيجيرى “عودة مارشال” بالتراضى.