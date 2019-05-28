رياضة | صبري المنياوي يكشف أسباب التعادل أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبري المنياوي يكشف أسباب التعادل أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجع صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى التعادل مع فريق الجونة لعدة أسباب.

وتعادل الفريقان سلبيا مساء الإثنين على ملعب الجونة ، ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة بمسابقة الدورى المحلى.

وأشار مدرب الإسماعيلى:”الارهاق وغياب التوفيق فى الفرص التى اتيحت بالشوط الأول من بين أهم الاسباب فى فرض نتيجة التعادل بمواجهة الجونة”.

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واستكمل :”تواجد حازم مرسى للمرة الأولى مع عودة مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد الضرف للمشاركة احد اهم المكاسب هذا الموسم ، هم لاعبون شباب على مستوى عال كان ينقصهم فقط الاحتكاك باستمرار من أجل تقديم مستوى مميز”.

وأتم حديثه :”حرصنا على منح اللاعبين فترة راحة من أجل التقاط الانفاس ، ونتمنى أن نخوض مواجهة الزمالك الأخيرة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية”.