رياضة | أمير مرتضى: الكونفيدرالية لن تكون البطولة الأخيرة للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: الكونفيدرالية لن تكون البطولة الأخيرة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الكونفدرالية بطولة مهمة للفريق.

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وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الكونفدرالية بطولة مهمة وكنا نخطط للتتويج بها، وتمكنا من الفوز".

وأكمل: "أشكر جماهير الزمالك الذي أتت لتفطر في الملعب، كذلك اللاعيبة والجهاز الفني، متممًا هذه ليست البطولة الأخيرة".