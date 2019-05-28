رياضة | مدرب "مفاجأة" بديل فالفيردي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب "مفاجأة" بديل فالفيردي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاشت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني فترات عصيبة بنهاية الموسم الجاري بعد أن تعرض الفريق لنكستين بخسارة من ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء والخروج من دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى السقوط ضد فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب بينتو فيامارين.

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وبعد الفشل الذي عانى منه الفريق وضياع لقبين والإكتفاء بالحصول على لقب الدوري فحسب أكدت تقارير صحفية أن هذا الموسم سيكون الأخير للإسباني إرنستو فالفيردي على رأس القيادة الفنية للفريق على الرغم من أنه قام مؤخراً بتمديد تعاقده.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن البارسا يضع أربعة مدربين نصب عينه للإشراف على الفريق بداية من الموسم المقبل وهم الهولندي تين هاج مدرب أياكس أمستردام ومواطنه رونالد كومان مدرب الطواحين الهولندية وروبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا ولوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق.