رياضة | مدافع أياكس يتحدث عن مستقبله ويفتح الباب أمام خيار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع أياكس يتحدث عن مستقبله ويفتح الباب أمام خيار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، عن مستقبله في الفترة القادمة.

وفتح مدافع أياكس أمستردام الباب أمام خيار ثالث يتعلق بمستقبله.

وأوضحت صحيفة "سبورت" إن مستقبل دي ليخت، كان بين خيارين أولهما الانتقال إلى برشلونة، أو الرحيل لمانشستر يونايتد، لكن اللاعب الشاب فتح الباب أمام استمراره مع أياكس.

Advertisements

وقال اللاعب في تصريحات صحفية :" صحيح أن هناك العديد من الأندية المهتمة بي، لكن ليس لدي ناد أحلم به يتجاوز أياكس .. دائمًا كان حلمًا بالنسبة لي أن ألعب لأياكس وأصبح هذا الأمر حقيقة. وبالنظر إلى أن لدي عقد هنا، فهناك احتمالية للبقاء بالفريق".

ومن المقرر أن يحسم اللاعب مصيره عقب مشاركته برفقة منتخب هولندا في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب هولندا مع إنجلترا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم 6 يونيو المقبل، على أن يلعب مع البرتغال أو سويسرا، لتحديد الفائز باللقب أو المركزين الثالث والرابع، يوم 9 من نفس الشهر.