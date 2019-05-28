شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط مالي «رأس مال» الأخضر الشاب للبقاء في المنافسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تتعلق آمال بقاء المنتخب السعودي للشباب منافسا على حصد إحدى بطاقتي مجموعته الـ5 في كأس العالم تحت 20 سنة المقامة حالياً في بولندا، بالخروج بنتيجة إيجابية حين يلاقي عند الساعة 9:30 من مساء اليوم (الثلاثاء) منتخب مالي، في ثاني لقاءاته.

يدخل منتخبنا الشاب هذا اللقاء بعد خسارته في لقائه الأول أمام منتخب فرنسا بهدفين دون مقابل، ويسعى الأخضر للعودة للمنافسة من خلال الفوز ولا غيره في لقاء الليلة أمام بطل أفريقيا منتخب مالي، ففي حال فوز منتخبنا الشاب في اللقاء فإنه سيصل للنقطة الـ3 وسيحتل الوصافة في حالة فوز فرنسا على بنما في اللقاء الآخر أو تعادلهما.

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وعمد مدرب منتخبنا الوطني خالد العطوي، خلال مران الأمس، إلى تطبيق بعض الخطط الفنية الهجومية بحثاً عن الفوز، إذ سيزج بالمهاجم فراس البريكان أساسيا ومن خلفه تركي العمار وخالد الغنام، كما ركز العطوي على تعديل الأخطاء الدفاعية التي حدثت في اللقاء السابق لتلافيها في لقاء الليلة المهم، إذ إن تعثر المنتخب بالخسارة أو حتى التعادل سينهي آماله في التأهل للدور التالي من المونديال.

منتخب مالي من جهته، سيخوض هذا اللقاء ولديه نقطة وحيدة بعد تعادله مع بنما بهدف لكل منهما، ورغم تقدم مالي أولا عن طريق لاعبه بوبكر كونتي، إلا أن منتخب بنما عاد للمباراة بهدف التعديل من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بدقيقتين. ويتميز المنتخب المالي باللعب الجماعي والسرعة في خطوطه الهجومية، ويسعى للفوز في لقاء الليلة لرفع رصيده لـ4 نقاط.

ووجه حارس منتخبنا الشاب عبدالرحمن الشمري رسالة للجمهور السعودي بيّن فيها أنه وزملاءه سيبذلون قصارى جهدهم لتعويض الخسارة وحصد النقاط الـ6 المتبقية للتأهل لدور الـ16، متمنياً من الجميع الدعاء لهم بالفوز وحصد نقاط مباراة الليلة والمباراة القادمة.