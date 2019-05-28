شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتصدر الحضور الجماهيري والنصر الأضعف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

9 مباريات خاضتها الأندية السعودية على أرضها هذا الموسم، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا كان مجموع حضورها 102815 مشجعا، تربع الهلال على قائمة صدارة الحضور الجماهيري للأندية السعودية على أرضها بحضور 35034 مشجعا في مباراتي الدحيل القطري التي بلغ عدد مشاهديها من مقاعد ملعب جامعة الملك سعود 22929، بينما بلغ عدد حضور مباراة الزعيم مع العين الإماراتي 12105 مشجعا.

الأهلي حل ثانيا في عدد الحضور الجماهيري بـ30511 مشجعا، مقسمين على مباراتي باختاكور الأوزبكي التي بلغ تعداد متابعيها في ملعب الملك عبدالله بجدة 23183 مشجعا، فيما سجلت مباراة الراقي مع السد القطري حضور 7328 مشجعا.

وتسببت عقوبة الاتحاد الآسيوي لنادي الاتحاد حرمانه من جماهيره في مباراتي الريان القطري ولوموكوتيف الأوزبكي، فيما سجل العميد أعلى حضور جماهيري لناد سعودي على ملعبه هذي النسخة بمباراة الوحدة الإماراتي التي سجلت حضور 30166 مشجعا.

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علامة الاستفهام الكبرى كانت على جماهير النصر التي سجلت حضورا ضعيفا لمباراتي فريقها بإستاد الملك فهد الدولي بالرياض، على الرغم من المستويات الكبيرة التي يقدمها هذا الموسم والتي توجها ببطولة الدوري والتأهل لدور 16 في دوري أبطال آسيا. فقد بلغ عدد الحضور الجماهيري النصراوي في مباراتي الوصل الإماراتي والزوراء العراقي 7104 مشجعين، مقسمين على مباراة الوصل التي حضرها 3876 مشجعا، في وقت سجلت مباراة العالمي مع الزوراء العراقي الحضور الأضعف لناد سعودي على أرضه بحضور 3228 مشجعا.

وفيما يعتبر الاتحاد النادي الوحيد الذي خاض مبارياته الثلاث على أرضه بملعب الملك عبدالله بجدة (الجوهرة المشعة)، فإن أندية الهلال والأهلي والنصر، لم تخض سوى مباراتين من أصل ثلاث على ملعبها لخوضها اللقاء الثالث خارج ملعبها على أراض محايدة ضد الفرق الإيرانية، حيث اختار الهلال لعب مباراته مع استقلال طهران الإيراني في الإمارات، بينما خاض الأهلى مباراته ضد بيروزي الإيراني أيضا على الأراضي الإماراتية، وهو نفس خيار العالمي الذي خاض مباراته ضد ذوب هان الإيراني على ملعب نادي النصر بدبي.

ومن المنتظر أن يشهد دور 16 حضورا جماهيريا عريضا للفرق السعودية الأربعة، خصوصا بعد أن ضرب الهلال موعدا مع الأهلي في لقاء سعودي خالص، بينما ينتظر الاتحاديون نتيجة النصر مع ذوب هان الإيراني حيث ستحدد مكان مباراتهم، ففي حال فوز النصر سيكون هناك لقاء سعودي ثان بين الأصفرين، بينما سيضطر العميد لخوض مباراتيه خارج ملعبه على أرض محايدة في حال تعادل النصر أو خسارته مع الفريق الإيراني.