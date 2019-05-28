شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري السعودي الأول في قائمة أسود الأطلسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

27 لاعبا اختارهم المدير الفني للمنتخب المغربي الفرنسي هيرفي رينارد كقائمة أولية لأسود الأطلسي استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الـ21 من شهر يونيو القادم بجمهورية مصر العربية.

ويمثل اللاعبون المختارون 12 دوريا، تصدرهم دوري المحترفين السعودي الذي اختار منه الفرنسي 5 لاعبين يمثلون 3 أندية، هم هداف الدوري عبدالرزاق حمدالله وأفضل صانع أهداف بالدوري نور الدين امرابط، وكلاهما من النصر، إلى جانب نجمي الاتحاد المدافع مروان داكوستا والمحور كريم الأحمدي، كما حرص على إضافة عنصر الخبرة لاعب الشباب مبارك بوصوفة.

وتقدم الدوري السعودي على نظيره الإسباني الذي ضم هيرفي منه 4 لاعبين، فيما جاء الدوري الهولندي ثالثا بـ3 لاعبين متساويا مع الدوري الفرنسي والمحلي المغربي، وتساوى الدوريان الألماني والتركي بلاعبين من كل دوري.

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وضمت القائمة لاعبا واحدا من الدوري الإنجليزي والإيطالي والصيني والمصري والقطري، وعرفت القائمة استدعاء 3 لاعبين من الدوري المغربي، هم عبدالعالي المحمدي من نهضة بركان، ورضى التكناوتي من الوداد، وعبدالكريم باعدي من حسنية أكادير.

وسيخوض اللاعبون المختارون معسكرا إعداديا بالمركز الوطني لكرة القدم المعمورة بمدينة سلا، انطلاقا من 2 يونيو القادم.

أما أسماء اللاعبين المختارين فهم منير المحمدي ـ ياسين بونو ـ رضى التكناوتي ـ عبدالعالي المحمدي ـ مروان داكوستا ـ غانم سايس ـ يونس عبدالحميد ـ المهدي بنعطية ـ أشرف حكيمي ـ كريم الأحمدي ـ يوسف أيبت ناصر ـ المهدي بوربيعةـ مبارك بوصوفة ـ يونس بلهندة ـ فيصل فجر ـ نورالدين مرابط ـ حكيم زياش ـ نصير مزراوي ـ يوسف نصيري ـ سفيان بوفال ـ نبيل درار ـ خالد بوطيب ـ عبدالرزاق حمدالله ـ عبدالكريم باعدي ـ أمين حاريث ـ أسامة الإدريسي ـ وأيوب الكعبي.