شكرا لقرائتكم خبر عن العربي «ناتبت» كسب الرهان بلقب بطولة عسفان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أحدثت بطولة عسفان الثالثة لكرة القدم هذا العام حراكا رياضيا كبيرا في محافظة عسفان، برز من خلال قوة المنافسة وكم النجوم المشهورين المشاركين فيها وفي مقدمتهم لاعب الاتحاد محمد نور، ومصطفى بصاص وعمار النجار وعبدالرحيم جيزاوي وسلطان السوادي.

البطولة المقامة على ملعب البلدية، تنافس عليها 16 فريقا من أقوى فرق الهواة في منطقة مكة المكرمة، على كأس الفقيد الراحل سلطان بن مفرح البشري -رحمه الله-، وجمعت المباراة النهائية فريقي ناتبت (العربي) و(شباب الروابي) وانتهت المباراة بفوز ناتبت بهدف وحيد دون مقابل سجله هداف البطولة عبدالعزيز أحمد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وفي ختام البطولة توج فريق العربي (ناتبت) بكأس البطولة وجائزة المركز الأول ومبلغ مالي قدره 20 ألف ريال، فيما حصل الوصيف فريق شباب الروابي على مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

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زعامة العربي

85 بطولة بفوزه ببطولة عسفان واصل فريق العربي حصد الذهب، رافعا رصيده إلى 85 بطولة، يعتبر بها أكثر فرق أحياء المملكة تحقيقا للبطولات. وقد أكد رئيس فريق العربي حماد الحربي، أن تحقيق كأس بطولة دورة عسفان جاء بجهود الجميع من جهاز فني وإداري ولاعبين، مبينا أن روح الأسرة الواحدة سبب استمرار العربي في حصد الذهب.

وأضاف «الحمد لله في العربي لدينا عدد كبير من البطولات التي أحرزها فريقنا، وأبرزها بطولة المملكة للأحياء والعديد من الإنجازات على مستوى فرق المملكة، وسنواصل تحقيق المزيد من البطولات في المستقبل بمشيئة الله، إلى جانب تفريخ المواهب لأندية الوطن».