شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يعزز حضوره بكأس «الستين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شهد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد بن عبدالله العمري، مساء أمس فعاليات اختتام بطولة الستين الرمضانية لكرة القدم بمحافظة جدة في نسختها الثامنة، وذلك على ملعب شهداء الواجب بمشاركة 24 فريقاً واقيمت خلال الفترة من 24 شعبان - 20 رمضان الحالي.

وجرى خلال الاختتام اقامة المباراة النهائية، والتي جمعت فريقي الزعيم والواصل، وقد انتهى اللقاء بفوز الزعيم على الواصل بركلات الترجيح وبنتيجة 7-6، وتتويج الفائز بالمركز الأول وكأس والميداليات الذهبية إضافة إلي مكافئة مالية 20 ألف ريال ، وحصل فريق الواصل على كاس المركز الثاني والميداليات الفضية ومكافأة مالية 5 آلاف ريال.

من جانبه، هنأ مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الفريق الفائز بالبطولة، وقدم شكره لشركة البيك للأنظمة الغذائية التي درجت على تنظيم هذه البطولة للعام الثامن على التوالي، وفي هذا الشهر الكريم ،الذي يحمل طابعاً روحانياً مميزاً داعياً مجتمع الأعمال لرعاية مثل هذه الفعاليات والبطولات والبرامج ذات القيمة المضافة على الشباب وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأبان الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية المهندس رامي أبوغزالة، أن البطولة التي تهدف لتعزيز التواصل والمشاركة بين أبناء الأحياء بمدينة جدة، تحظى بدعم من الجهات الحكومية والمشاركين من قطاعات المجتمع المدني ،منوهاً بالاستمرار في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تندرج تحت المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع والاهتمام بأجيال المستقبل.