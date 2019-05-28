شكرا لقرائتكم خبر عن «الصباخ» بطلا لدورة الوجيعان ببريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

اختتمت دورة الوجيعان الرمضانية التي نظمت ببريدة على ملعب الوجيعان بحي الوجيعان، وجمعت بين فريقي الشباب والصباخ، بحضور كبير من جماهير الفريقين تفاعل كثيرا مع المباراة، كما شهدها العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

وتوج سليمان الخريف فريق الصباخ الفائز بكأس البطولة، بعد فوزه على منافسه الشباب في المباراة الختامية المثيرة.

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وصرح مدير البطولة رئيس فريق الوجيعان صالح الخريف بأن هذه البطولة تعد من أقوى بطولات الحواري على مستوى القصيم، وتحديدا بمدينة بريدة، وأنها تنظم كل عام ويزداد تألقها وقوتها من عام لآخر، بمشاركة مميزة للعديد من فرق الحواري البارزة على مستوى المنطقة، مقدما شكره لرجل الأعمال صالح العجاجي الذي تكفل بجوائز هذه البطولة.

كما قدم شكره لجميع الرياضيين الذين حضروا ختام هذه البطولة.

واختتم حديثه بقوله: «أشكر "الخليج 365" على حضورها غير المستغرب وتغطيتها لهذا الحفل الختامي كما عودتنا هذه الصحيفة بحضورها لكل المناشط والدورات التي تفيد المجتمع وتشجع الشباب على الانخراط فيما يفيد بدنهم ووطنهم ويشغل وقت فراغهم».