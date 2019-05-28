شكرا لقرائتكم المقاولون العرب ينتظر الموقف النهائى لأحمد علاء مدافع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو المقاولون العرب الموقف النهائى لأحمد علاء مدافع الأهلى مع ناديه للدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه نهاية الموسم للتعاقد معه . كان عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون قد أبدى ترحيبه بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم دفاعات الذئاب خلال الموسم المقبل خاصة وأن علاء مازال صغير السن ويمكن تطويره بشكل جيد . يذكر أن لاسارتى المدير الفنى للأهلى أبلغ إدارة ناديه بعدم الحاجة لمجهودات أحمد علاء فى الموسم المقبل وأنه لن يكون له دور مع الفريق خلال المرحلة القادمة .

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