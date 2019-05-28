الجونة يصرف مكافآت خاصة للاعبين عقب البقاء فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الجونة صرف مكافآت خاصة للجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ولاعبى الفريق بعد ضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز . انتهت مباراة الجونة والإسماعيلى بالتعادل السلبى ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدورى العام فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجونة بمدينة الغردقة . وبهذه النتيجة وصل فريق الجونة للمركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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