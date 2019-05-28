شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينتظر الموقف النهائى لأحمد علاء مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو المقاولون العرب الموقف النهائى لأحمد علاء مدافع الأهلى مع ناديه للدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه نهاية الموسم للتعاقد معه.

كان عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون قد أبدى ترحيبه بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم دفاعات الذئاب خلال الموسم المقبل خاصة أن علاء مازال صغير السن ويمكن تطويره بشكل جيد.

يذكر أن لاسارتى المدير الفنى للأهلى أبلغ إدارة ناديه بعدم الحاجة لمجهودات أحمد علاء فى الموسم المقبل وأنه لن يكون له دور مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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