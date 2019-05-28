شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج أمام طلائع الجيش فى ثاني أيام الدورة الثلاثية لسوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، فريق كرة اليد بنادى سبورتنج نظيره طلائع الجيش فى إطار ثاني أيام الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد المحلى لموسم 2018 / 2019 على صالة أكتوبر الدولية والتى تستمر لمدة 3 أيام متتالية . كانت انطلقت الدورة الثلاثية لتحديد بطل السوبر أمس الإثنين بلقاء الأهلى وسبورتنج . Advertisements بينما يشهد ختام الدورة غدًا الأربعاء لقاء بين طلائع الجيش والأهلى فى العاشرة مساءً أيضًا، حيث تقام المسابقة بحضور حاملى بطاقات الاتحاد.

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