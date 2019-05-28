شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندري: حسام حسن من أفضل المدربين في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه يكن كامل الاحترام لحسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، مشيرًا إلى أن العميد من أفضل المدربين في الكرة المصرية .

وأشار رئيس نادي الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة، إلى أن حسام حسن يتمتع بشخصية قوية مع اللاعبين وظهر ذلك مع جميع الفرق التي قام بتدريبها، مؤكدًا أنه قادر على صناعة الفرق مع أي فريق يقوم بقيادته فنيًا.

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وأضاف، أنه يحب حسام حسن منذ أن كان لاعبًا فى نادى الاتحاد، مشددًا على أنه لاعب برتبه عميد وقائد برتبه فريق.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحلمي طولان الذي قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.