شكرا لقرائتكم خبر عن باولو لـ"سوبر كورة": أنا في الزمالك الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام باولو لاعب فريق الداخلية المعار من الزمالك أنه سيعود ضمن صفوف الفريق الأبيض بدءًا من الموسم المقبل. لقراءة مزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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