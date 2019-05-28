شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يمنح لاعبيه راحة سلبية بعد ضمان البقاء فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى الجونة بقيادة حمادة صدقى منح لاعبى الفريق راحة سلبية بعد ضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز.
وانتهت مباراة الجونة والإسماعيلى بالتعادل السلبى ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدورى العام فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجونة بمدينة الغردقة .
وبهذه النتيجة وصل فريق الجونة للمركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .
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