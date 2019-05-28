سموحة يغادر أنجولا بعد التتويج ببرونزية البطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر اليوم بعثة فريق سلة سموحة أنجولا عائدة إلى مصر بعد المشاركة فى البطولة الأفريقية والتتويج بالمركز الثالث و برونزية المنافسات. وتوج سموحة ببرونزية البطولة الأفريقية بعد الفوز على القيروان التونسى، فى البطولة التى توج بلقبها أول أغسطس الأنجولى. ومن المقرر أن تصل البعثة غدًا، بقائمة تضم كلاً من تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس إدواردو، وإبراهيم خالد، وأوجستين أوكوسن، ومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا، ويرأس البعثة أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى .

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