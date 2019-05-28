"وجهة نظري".. أول تعليق لأمير مرتضى على هجوم سيد عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال أمير مرتضي منصور العام على الكرة بنادي الزمالك إنه يري أن تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تقلل من قيمة ناديه والمنصب الذي يتقلده.

عبد الحفيظ كان قد هاجم نجل رئيس الزمالك عقب مباراة إنبي والتي أقيمت منتصف الشهر الماضى وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة (2-0) ليتهمه بـ"العنجهية" بسبب توقعه عدم منافسة النادي الأحمر على لقب الدوري.

ورد أمير علي عبد الحفيظ " هذه وجهة نظري، قلت أن الأهلي ليس منافساً على لقب الدوري بسبب أن الفريق الأحمر كان يملك 12 مباراة مؤجلة".

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وأكمل " قبل أن أتولى منصب المشرف العام على الكرة بالزمالك تابعت كل تصريحات المنافسين ومنهم عبد الحفيظ وأملك تفسيراً لتصريحاته".

وفسر " عبد الحفيظ ليس نجماً من نجوم الصف الأول، ليس غالي وتريكة وبركات وهو مجرد لاعب شارك فى بطولات ناديه بالجهد وهو يحاول تعويض هذا الفارق بتصريحاته فى منصب مدير الكرة ".

وأنهى " تصريحات عبد الحفيظ مجرد شو تتناقله صفحات السويشال ميديا ولا اتأثر بها".