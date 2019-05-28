رسميًا.. الجونة يضمن البقاء في الدوري بتعادل مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

ضمن نادي الجونة البقاء بين أندية الدوري المصري الممتاز بعدما تعادل مع الإسماعيلي سلبيًا، مساء اليوم الاثنين، في إطار مباريات الجولة 34 والأخيرة من المسابقة.

الجونة رفع رصيده إلى النقطة 37 في المركز 13 بترتيب الدوري المصري، بفارق ثلاث نقاط عن بتروجيت آخر المهددين بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويتبقى لبتروجيت مباراة ستكون ضد المقاولون العرب، حيث سيرتفع رصيده إلى 37 نقطة، متساويًا مع الجونة، في حال فوزه بها.

وجاء ضمان الجونة البقاء بين أندية الدرجة الممتازة، بفضل تفوقه على بتروجيت في المواجهات المباشرة بينهما خلال الموسم الجاري.

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ونجح الجونة في الفوز على بتروجيت ذهابًا وإيابًا بنتيجة هدفين لواحد في المواجهتين، ليضمن التقدم على الفريق البترولي قبل خوضه لآخر مواجهاته.

وتنص لوائح اتحاد الكرة المصري، أن ترتيب المراكز بين الأندية المتساوية في النقاط بالدوري الممتاز، يكون عن طريق الاحتكام للمواجهات المباشرة أولًا.

ويتبقى مباراة واحدة أيضًا للجونة، مؤجلة أمام الزمالك، إلا أن الفريق الساحلي لن يكون في حاجة لنتيجتها بعدما تأكد بقاءه في الدرجة الممتازة.

الجدير بالذكر أن رصيد الإسماعيلي ارتفع ليصبح 43 نقطة في المركز السابع، ليتبقى له مواجهة واحدة مؤجلة سيلتقي خلالها مع الزمالك.