أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، عقب الحصول على الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.
قال ميدو عبر برنامج نمبر وان مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة النهار: "جروس مدرب كبير، لا يُمكن أن تواجه كل هذه الظروف وتلعب مع فرق بإمكانيات كبيرةوشعبية ولها جماهيرية خطيرة، مثل النجم الساحلي، وتنجح في تخطي تلك العقبات، ذلك يعني أن معك مدرب كبير، قادر على إثبات تألق الفريق واتباع سياسة واضحة".
أضاف: "عشت مع الزمالك أحلى يوم في حياتي، وتعمدت أن أتوجه إلى الستاد مع أبنائي
وتطرق للحديث عن تجديد عقد جروس قائلا: "جروس لن يبقى مع الزمالك، وهذا سيسبب أزمة كبيرة، المدرب اتفق مع ناد سعودي وأتم كل شئ، لذلك لن يبقى، والخطأ هنا من إدارة الزمالك كان يجب أن توقع عقدا مع المدرب حتى نهاية الموسم الكروي وليس بنهاية 31-5 فنحن نلعب في مصر والدوري غير منتظم".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسام ميدو يثني على جروس بعد حصد الزمالك الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.