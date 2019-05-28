صبري المنياوي: نتمنى مواجهة الزمالك قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية

أعرب صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن رضاه بالتعادل السلبي الذي حققة الفريق أمام الجونة مساء الإثنين في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المنياوي أن االارهاق وغياب التوفيق فى الفرص التى اتيحت للإسماعيلي

بالشوط الأول من بين أهم الاسباب فى فرض نتيجة التعادل بمواجهة الجونة.

وأضاف أن تواجد حازم مرسى للمرة الأولى مع عودة مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد الضرف للمشاركة كانت احد

أهم المكاسب هذا الموسم ، وأشار إلى أنهم لاعبون شباب على مستوى عال كان ينقصهم فقط الاحتكاك بلإستمرار من أجل تقديم مستوى مميز.

وأختتم المنياوي قائلًا أنهم حرصوا على منح اللاعبين فترة راحة من أجل التقاط الانفاس ، وتمنى أن يخوضوا مواجهة الزمالك الأخيرة قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.