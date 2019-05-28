الرجاء المطروحي يعلن ثلاث صفقات استعدادًا للموسم المقبل

أعلن نادي الرجاء المطروحي أحد أندية القسم الثاني بقيادة الحاج سعد أبوصندوق رئيس مجلس الإداراة عن دعم الفريق الأول لكرة القدم بثلاث صفقات لتحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.
وكانت أولى صفقات الفريق اللاعب محمد جمال أبوعصا لاعب الجناح الإيمن قادمًا من نادي المالية لمدة ثلاث سنوات،
والصفقة الثانية اللاعب إسلام جمارك قادمًا من نادي الأوليمبي لثلاث مواسم،
والصفقة الثالثة اللاعب حسام فتحي
ويضم الجهاز الفني لفريق محاربي الصحراء كلًا من فايز أبوصندوق مشرف عام، هانى العقبى مدير فنى، معتصم سالم مدرب عام، رضا أبواليزيد مدرب مساعد، وائل خليفه مدرب حراس، وعصام الفارومحمد محرس أطباء ، سليمان سنجاري مدير ادارى.
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