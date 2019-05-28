رئيس ريال مدريد: معجب بهازارد وحاولنا ضمه من قبل

تعزل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، في إيدين هازارد نجم تشيلسي، مؤكدًا أن الملكي حاول بالفعل ضمه من قبل.
وأضاف بيريز في تصريحاته لإذاعة
تبقي عام فقط في عقده سيكون الأمر اسهل، أشعر بأننا سنستطيع القيام بشئ هذا الموسم".
وتابع: "سوق الانتقالات سيبدأ يوم 1 يونيو المقبل وسنتحدث مع زيدان بشأن الانتقالات".
وأشار: "حاولنا التعاقد مع هازارد من سنوات عديدة".
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