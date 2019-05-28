خلال ساعات.. الزمالك يحدد مصير استمرار جروس مع الأبيض

أكد أمير مرتضى منصور، أن الزمالك سيحدد مصير استمرار جروس مع الفريق خلال الساعات مع الفريق خلال الساعاتالمقبلة. وأضاف أمير، أن "جروس لو طلب مقابل مادي كبير سيكون من الصعب تجديد عقده".

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